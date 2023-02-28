الجيش اليمني يسقط طائرة حوثية في تعز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف عضو البرلمان في صنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي أحمد سيف حاشد في تغريدة على تويتر أن ميليشيات الحوثي تقدمت بمشروع قانون جديد لإصداره عبر مجلس النواب في صنعاء، لتمرير مشروع قانون جديد، يحظر نهائيا ما تصفه الميليشيات بالمعاملات الربوية، تحت أي مسمى، مثل الفائدة، الأرباح، أو المساهمة.

وينص القانون الذي تسعى الميليشيات لتمريره، على إلغاء ونقض جميع الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة، أو البنوك في صنعاء سواء الاتفاقات الدولية أو الثنائية أو غيرها، ومن المتوقع أن يؤدي القانون إلى تعطيل شامل للبنوك التجارية والإسلامية في صنعاء، حيث تقع مقراتها الرئيسة، وقال تقرير فريق الخبراء التابع مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الصادر قبل أيام «إن قوانين الحوثي ستؤدي لتعطيل 90% من أعمال البنوك».

وأكد التقرير أن هدف الحوثي من قانون مكافحة الربا، هو إنشاء بورصة مالية وقعت الميليشيات اتفاقا لإنشائها مع إيران السنة الماضية، ومؤخرا ذكرت مصادر مصرفية ومالية في صنعاء أن ميليشيات الحوثي تهدف للسيطرة على 15 تريليون ريال من الديون، لدى البنوك، نصفها على الأقل على الحكومة ومؤسساتها، وأكدت تلك المصادر أن الحوثي استولى فعلا على مبلغ تريليون و700 مليار ريال من الودائع لدى البنوك نهاية السنة الماضية.

وتمكنت قوات الجيش الوطني، من إسقاط طائرة حوثية مفخخة شرق مدينة تعز، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في عدد من جبهات المدينة، وقال المركز الإعلامي لمحور تعز، «إن دفاعات الجيش تمكنت من إسقاط الطائرة الحوثية المفخخة، بالتزامن مع تجدد الاشتباكات في محيط جبل هان ووادي حذران غربا، والدفاع الجوي وعصيفرة شمالا، والأحطوب بالريف الغربي للمحافظة، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية من إحباط محاولة تسلل لمليشيات الحوثي في جبهة العنين بعزلة بلاد الوافي جبل حبشي وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف العناصر المهاجمة.

من جانب آخر دعت منظمة الصحة العالمية أمس، المجتمع الدولي إلى عدم نسيان اليمنيين، مشيرة إلى وجود 20 مليون يمني بحاجة ماسة إلى الخدمات الصحية. وأضافت في بيان على تويتر «إن الانتظار يعني المخاطرة بحياة المزيد».

وأوضحت أن 20 مليون يمني في حاجة ماسة إلى الخدمات الصحية، بينما تكافح المرافق الصحية المنهكة أكثر كل يوم لتلبية المتطلبات الصحية.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت تلقيها تعهدات بلغت مليار و200 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري 2023م، مقدمة من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة لليمن الذي عقد، في مدينة جنيف، ونظمته كل من سويسرا والسويد والأمم المتحدة.

مشاهدات يمنية:

