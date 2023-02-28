شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تطالب بتشكيل لجنة لمعاينة أراضى مخصصة لإنشاء مدارس بالسنبلاوين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، طلب إحاطة بشأن المطالبة بموافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة ثمانية مدراس (ابتدائية، ثانوية، فنية، أزهرية) فى بعض القرى التابعة لمركز السنبلاوين وتمى الأمديد الدقهلية.

وأوضح المهندس أحمد ياسين، القائم بأعمال الإدارة المركزية لحماية الأراضى، عدم ممانعة الإدارة المركزية لحماية الأراضى على بناء مدرستى ميت غراب الفنية والشهيد العقيد مصطفى خضر للتعليم الأساسى بعد استيفاء الأوراق وورد خطاب الموافقة من المحافظ، مؤكدا عدم انطباق شرط المسافة على قطع الأرض اللازمة لبناء مدارس (كفر بدوي جرجس-نوب طريف الابتدائية والثانوية-الروضة الحديثة-الشرقيين-المستقبل) مع اقتراح الإدارة تعديل الموقع بهدف الحفاظ على الأراضى الزراعية.

وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلين عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى ووكيل وزارة الزراعة بالدقهلية لإعادة معاينة قطع الأراضي بمركز السنبلاوين يوم الخميس 9/3/2023 والعرض على اللجنة فى اجتماع قادم.

وناقشت طلبى إحاطة بشأن عدم موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضى بمركز ميت سلسبيل بمحافظة الدقهلية على إقامة مدرسة "محمود نبيه" للتعليم الأساسى بقرية الجوابر لخدمة المواطنين رغم إنهاء جميع إجراءات تخصيص المساحة المطلوبة وعدم توافر أرض بديلة لإنشاء المدرسة.

وقد عقب المهندس القائم بأعمال الإدارة المركزية لحماية الأراضى، مؤكداً موافقة إدارة حماية الاراضى على تخصيص قطعة الارض لبناء المدرسة والعرض على رئيس الوزراء للاعتماد.

وانتهى رأى اللجنة إلى التوصية بالإسراع فى تنفيذ إنشاء المدرسة محمود نبيه عقب ورد موافقة مجلس الوزراء.