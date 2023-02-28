شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على مشروع قانون سوق رأس المال لنائبة التنسيقة غادة على والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب محمد الصياد مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية بالتفرقة بين سوق الكربون الطوعى وسوق الكربون الإلزامى.

وقال "إننا بصدد إعداد أول سوق كربون طوعي منظم وغير عشوائي لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، على مستوى العالم كله فلا يوجد سوق طوعى منظم فى أى دولة فى العالم وكل التجارب فى هذا الصدد تمت بشكل عشوائى.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد سليمان اليوم الثلاثاء، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة غادة علي بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق المال.

واستطرد الصياد أن الأسواق الكربونية الطوعية غير منظمة في العالم، ومن ثم تنظيم هذا السوق له هدفان، أولهما خفض الانبعاثات الكربونية، والثانى زيادة الاستثمار فى هذا الصدد.

أضاف مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية أن التداول في الأسواق الشرعية لشهادات الكربون يجب أخذ موافقة من وزارة البيئة، حتى لا يتعارض مع التزامات واتفاقيات الدولة المصرية بشأن خفض انبعاثات الكربون.