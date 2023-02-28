وزير الخارجية ونظيره الكيني يبحثان العلاقات الثنائية

تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اتصالا هاتفيا، من وزير الخارجية في جمهورية كينيا الدكتور ألفريد موتوا. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية ونظيره الكيني

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