شكرا لقرائتكم خبر عن أنتهت.. تشيلسي يحكم قبضته على صفقة برشلونة المتوقعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي تشيلسي قد أقترب للتوصل لإتفاق مع النجم الفرنسي أنجولو كانتي، نجم وسط الفريق، من أجل تجديد تعاقده، فى تطور مفاجئ للأحداث.

وأضافت التقارير أن الإتجاه السائد داخل تشيلسي تجديد التعاقد مع كانتي، والذي أقترب بشدة من إعلان تفاصيل عقده الجديد، والتى ستمتد لثلاثة مواسم إضافية لينتهي فى صيف 2026 القادم.

وأكدت بعض المصادر الآخري، أن كانتي أصبح منفتحا لخطوة تجديد تعاقده والبقاء فى تشيلسي أكثر من أي وقت مضي، حيث يري اللاعب أن تلك الخطوة ستكون الأفضل له، لا سيما أنه لا يمتلك العديد من العروض القوية الآخري.

يأتي ذلك على غرار إنسحاب برشلونة من الصفقة، وترددهم الشديد فى إنهاء تفاوضهم مع اللاعب، إضافة إلى رفض اللاعب التواجد فى الدوري السعودي فى نهاية مسيرته، بعد طيلة هذه السنوات داخل الدوري الإنجليزي.



باريس يسعي لخطف كانتي

وعلى الرغم من التأكيدات الصادرة داخل نادي تشيلسي عن حسم إتفاقهم مع كانتي، إلى أن الباب قد يكون مفتوحا أمام باريس فى ضم اللاعب، فى حالة تراجع اللاعب عن قراره بتجديد تعاقده مع الفريق اللندني.

ولم يسبق لكانتي التعليق عن رفض العرض الباريسي، مما يجعل إنتقاله إلى الفريق الفرنسي، واردا وبشدة فى الصيف القادم، فى حالة عدم تنفيذ مسئولي البلوز، وعودهم التى تلقلها فى الساعات القليلة الماضية، فيما يتعلق بزيادة راتبه بالعقد الجديد.