انت الان تتابع خبر واشنطن بشأن النزاع في أوكرانيا: قد يستمر سنتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال خلال جلسة الاستماع في الكونغرس الأمريكي، اليوم الثلاثاء: "لا نعرف كيف سيتطور النزاع. وهو قد ينتهي بعد ستة أشهر، أو بعد سنتين أو ثلاث".

وأضاف كال أنه يأمل باستمرار دعم الكونغرس في ما يخص تمويل المساعدات لأوكرانيا، حتى في ظل التقييمات الراهنة لفترة النزاع المحتملة.



يذكر أن الولايات المتحدة قد قدمت لأوكرانيا حوالي 50 مليار دولار من المساعدات منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في فبراير عام 2022، بما فيها أكثر من 25 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.