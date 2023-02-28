انت الان تتابع خبر مبابي وريال مدريد.. الكشف عن مفاجأة جديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، إن موقف بي إس جي من التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا ، سيكون حاسماً لمستقبل العديد من النجوم، وعلى رأسهم مبابي.

وأوضحت الصحيفة، أن عدم تعويض خسارة الذهاب أمام بايرن ميونخ (1-0) في دور الـ16 بباريس، في لقاء الإياب بألمانيا، يوم الأربعاء المقبل، سيكون بمثابة رصاصة في قلب مشروع سان جيرمان.



وتماماً مثل ليونيل ميسي ، الذي يبدو أنه سيرحل عن باريس بنهاية عقده في الصيف المقبل، ما لم يصل الفريق بعيداً في دوري الأبطال، سيحاول مبابي أيضاً عدم استكمال تعاقده.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خيار ريال مدريد لا يزال قائماً بالنسبة لمبابي، رغم موقفه الموسم الماضي، بتجديد تعاقده بعد اتفاقه مع الميرنجي.

ويعتبر التعاقد مع مهاجم جديد، أمراً لا جدال فيه بالنسبة لريال مدريد، خاصة مع تقدم نجم الملكي كريم بنزيما في العمر (35 عاماً).

ويحلم فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، في رؤية ثنائية مبابي وفينيسيوس جونيور معاً بقميص الميرنجي.

وأضافت الصحيفة، أن الوجهة البديلة لمبابي ستكون البريميرليج، وتحديداً إلى ليفربول، الذي يتمنى مدربه يورجن كلوب، أن يشرف على تدريب مبابي في آنفيلد، خاصة أن علاقتهما جيدة جداً.

كما يمكن لتشيلسي ومانشستر يونايتد، أن يكونا منافسين محتملين على صفقة مبابي، حيث يتمتع الأول بقدرات مالية رهيبة مع المالك الجديد تود بويلي، ويقترب الثاني من الانتقال لملاك جدد، سيحاولون تحسين مستوى الفريق.

لكن من المحتمل أيضاً أن يبقى مبابي في باريس لمدة موسم آخر، خاصة وأن موقف الفريق في دوري الأبطال لم يحسم بعد، كما أن النادي الفرنسي سيتمسك ببقائه، وسيرفض بيعه مهما كان المقابل المالي.