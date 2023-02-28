شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد للنواب: "التأمين الصحى حلم أحمد الله أنى رأيت تنفيذه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، رضا المواطن البوسعيدي عن منظومة التأمين الصحي بالمحافظة، قائلاً : "التأمين الصحي حلم أحمد الله إني عشت لكي أراه فى المحافظة".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، والذى استعرض فيه الغضبان آفاق التنمية في محافظة بورسعيد لارتباطها بالأمن القومي، وذلك في تعقيبه علي تساؤلات النواب حول منظومة التأمين الصحي بالمحافظة ومدى رضاء المواطنين عنها.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن أطباء وفرق التمريض بالتأمين الصحي في المحافظة، علي أعلي مستوي، وتجرى عمليات كبرى تحت مظلة التأمين مثل القلب المفتوح وتغيير الشرايين وزرع القرينة، قائلاً: "تعرضت لوعكة صحية كبيرة، ومن عالجني أطباء التأمين الصحي المتميزين".

وتابع الغضبان، قائلاً: "أحد التجار الكبار في بورسعيد كان يعالج خارج مصر، لكنه صمم أن يعود إلي بلده ويعالج علي يد أطباء التأمين الصحي المتميزين، وتبرع بمبلغ كبير لصالح التأمين".

وأعرب المحافظ عن فخره بوجود خدمة التأمين الصحي بالمحافظة، مشيراً إلي أن المستشفى التي تقع جنوب بورسعيد تخدم المناطق المجاورة.

وشهد اللقاء إشادة نيابية بإنجازات محافظ بورسعيد والتطور الذي تشهده المحافظة، حيث أكد اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة، إن اختيار القيادة السياسية اللواء عادل الغضبان لتولي محافظة بورسعيد متميز وفي محله، مشيراً إلي أن المحافظة لا تعاني مشاكل مثل غيرها من المحافظات. وأثني علي مشروعات المصانع التي شهدتها المحافظة والتي خلقت فرص عمل للشباب والعمالة تزيد علي 70 ألف عامل.

من جانبه أكدت النائبة أمال رزق الله، أن المحافظ تفوق علي نفسه، ويكفي السوق الحضاري بالمحافظة والنهضة التي شهدتها الأحياء المختلفة، والتي قامت علي بلمسة عاشق لوطنه، ولفت النائب اللواء يحيى كدواني علي النقلة الحضارية التي شهدتها محافظة بورسعيد الفترة الماضية.