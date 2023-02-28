انت الان تتابع خبر قتل امرأة وابنتها.. القبض على متهم في الديوانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال إعلام شرطة الديوانية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استمرارا لعمليات ملاحقة المتهمين والمطلوبين قضائيا، وبمتابعة من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء الحقوقي عبطان محمد مطلك الشبلي، تمكنت قوة من قسم مكافحة الإجرام، من القاء القبض على المتهم بقتل امرأة وابنتها في الحي العسكري نتيجة خلافات عائلية بعد اطلاق النار عليهما بواسطة مسدس والمطلوب وفق أحكام المادة ( 406 ) من قانون العقوبات العراقي".وأضاف: "تم توقيفه من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة".