انت الان تتابع خبر في الوقت القاتل.. الشرطة يتعثر أمام الحدود ويخرج بتعادل مخيب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسجل الشرطة أولاً عبر اللاعب آسو رستم في الدقيقة 22، ثم عادل الحدود عبر لاعبه الكسندر بريميل يولي في الدقيقة 56.

وجاء الهدف الثاني للشرطة في الدقيقة 81 عن طريق فهد يوسف، ليعود لكسندر بريميل يولي في الدقيقة 90 ويحرز هدف التعديل.



وبهذا التعادل رفع الشرطة رصيده إلى النقطة 39 في المركز الأول، مما قد يساعد القوة الجوية على إحداث الفارق بنقطتين حال تغلب في مباراته المقبلة مع نوروز لينفرد بالصدارة.

أما الحدود فقد رفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز 11.