شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" توصى بسرعة البت فى قرار تخصيص قطعة أرض لبناء معهد أزهرى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب جابر أبو خليل، بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1200 متر، تبرع بها أحد المواطنين لبناء معهد أزهرى بقرية الرغامة محافظة أسوان.

وأوصت اللجنة بسرعة إنهاء إجراءات موافقة وزارة الزراعة، على بناء المعهد الدينى خاصة أنه مدرج فى خطة الأزهر الشريف.

وعلق أحمد ياسين، القائم بأعمال الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، قائلا:" بالفحص في هذا الأمر تبين عدم استيفاء الأوراق، لتخصيص القطعة المتبرع بها لإنشاءي المعهد الدينى، وتم تكليف مهندس للنزول على أرض الواقع للفحص وتصحيح الوضع، وبنسبة تتعدى 75% لا توجد لدينا أى موانع من إنشاء المعهد.

وناقشت اللجنة، طلب إحاطة بشأن مطالبة هيئة الأبنية التعليمية بالموافقة على إقامة مدرستين بقرية صفط الخمار محافظة المنيا على قطعة أرض زراعية بجوار الجمعية الزراعية حيث أن القرية لا يتوافر بها أراضى أملاك دولة للنفع العام.

وأوصت اللجنة بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور سكرتير عام محافظة المنيا ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى.

وناقشت طلب احاطة بشأن تأخر لجان الإصلاح الزراعى المختصة فى بحث إجراءات تقنين أراضى (الاحكار) بقرية أبو صالح دفشو- كفر الدوار البحيرة.

وأوصت بتشكيل لجنة من مدير الإدارة العامة للملكية والحيازة بالإصلاح الزراعي لفحص جميع طلبات التقنين يوم الإثنين القادم بمركز كفر الدوار.

وأوصت اللجنة أيضًا معاينة مساحات أراضي الإصلاح الزراعي بمحافظة الفيوم على الطبيعة يوم الإثنين القادم لتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة، وذلك فيما يخص طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد ثابت الجمال، بشأن صدور قرار برفع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة الفيوم.