شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للنواب: نبلغ عن أراضى الوزارة غير المستغلة بعد استيفاء احتياجتنا أولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور نيفين جامع، وزيرة التضامن، إن الوزارة تقوم بإبلاغ الدولة عن الأراضى التابعة لها وغير مستغلة، وذلك لضمان حسن استغلالها بالشكل الأمثل، بشرط أن تكتمل احتياجات الوزارة من خدمات للمواطنين أولا.

وتابعت الوزيرة، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس: "الوفاء بالتزمات الوزارة يأتى أولا ومن بعدها نقوم بالإبلاغ عن الأراضى غير المستغلة الزائدة عن احتياجتنا، لافتة إلى أن الوزارة ليست جهة اختصاص لإنشاء مصانع، وذلك لعدم تنازع الاختصاصات".

ويذكر أن طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للوزيرة، شملت موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعى ودور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، ونتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية، وإنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة وأسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز ايتاي البارود بمحافظة، وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.

وشهدت الجلسة، توجيه 9 طلبات مناقشة عامة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان عدد من القضايا، منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، وبشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكل المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع، وكذلك تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة، وبشأن الحد من الزيادة السكانية و تشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية حول سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.