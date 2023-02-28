شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن للنواب: ربطنا معاش تكافل وكرامة ببرنامج الأسرة "طفلين كفاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى علي ما أثاره أحد النواب بأن مصر بها 2 مليون طفل متسول، مؤكدة أن الإحصائيات الرسمية تؤكد أن عدد الأطفال المتسولة بمصر 20 ألفا".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

وقالت "القباج": "المجلس القومي للطفولة وغيره من المؤسسات حصر الأطفال وعددهم 20 ألف طفل متسول ويوجد لدينا 53 مؤسسة لرعايتهم منها مؤسسة أطفال بلا مأوى "مشيرة إلي أن هناك أطفالا يهربون من دار الرعاية ونوجه هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة الداخلية".

وتابعت أن بشأنه برامج تنظيم الأسرة، قالت نحن نقوم بجانب توعية فى هذا الملف وقمنا بربط تكافل وكرامة ببرنامج طفلين كفاية ". مضيفة: "لسنا معنيين بتنظيم الأسرة ولكننا نشارك تحت المشروع القومي للتنمية الأسرة المصرية".

وبشأن المستشفيات التابعة للجمعيات الأهلية، قالت: "ندعم المستشفيات بشأن المرضى من علاج و تحاليل وإشاعات ولا ندعمهم بشأن البنية التحتية".