أمر باعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان

وقالت المحكمة التي أمرت اليوم الثلاثاء باعتقال رئيس الوزراء السابق، إن خان غاب عن جلسة استماع بتهمة بيع هدايا حكومية وإخفاء أصوله.
جاء أمر القاضي ظفر إقبال في ما يمكن وصفه بـ "الدراما السياسية" في باكستان، إذ قضت ثلاث محاكم أخرى، في يوم واحد، بأن خان محصن من الاعتقال بتهم منفصلة تتعلق بالإرهاب ومحاولة قتل ضد منافسه السياسي والكسب غير المشروع.
استقبلت إجراءات أمنية مشددة وآلاف المؤيدين عمران خان (70 عاما) عندما ظهر لأول مرة في إسلام أباد منذ إصابته برصاصة في ساقه خلال مسيرة احتجاجية في نوفمبر الماضي. ولقي أحد أنصار خان مصرعه وقتها، كما أصيب 12 آخرون في الهجوم الذي قوبل بالتنديد على مستوى البلاد.
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