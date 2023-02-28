44 شاحنة إغاثية سعودية تصل إلى سوريا

وتشتمل الشاحنات ال44 على 50 ألف بطانية و20 ألف مفرش و200 طن من الفحم لأغراض التدفئة؛ يستفيد منها 325 ألف فرد. وسيشمل التوزيع مناطق عفرين، وجندريس، وراجو، ومعبطلي، وشران، وشيخ الحديد، وحجي إسكندر، ودير بلوط، وقطمة، وكفرجنة، وبعدنلي، التابعة لمحافظتي حلب وإدلب شمال غرب سوريا.
ويأتي ذلك امتدادًا للجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيِّره مركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووليِّ العهد رئيسِ مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
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