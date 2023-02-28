شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب عن الاستعداد لمواجهة ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره ولفرهامبتون.

وأقيمت أمس حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم، أمس الإثنين، وفان دايك كان هو اللاعب الوحيد من صفوف ليفربول المتواجد فيالحفل.

وتحدث كلوب خلال المؤتمر الصحفي: لم يتواجد في آخر 4 سنوات ضمن القائمة، لكنه يستحق تمامًا أن يتواجد حاليًا، سألني عما إذا كانبإمكانه الذهاب وقلت بالطبع، ذهب وعاد الليلة الماضية. إنه لاعب احترافي.

وأشار عن مواجهة ولفرهامبتون: نحن نعرف الكثير عن بعضنا البعض، ونعلم أن الأمر لن يكون سهلًا، لن تكون هناك معلومات إضافية تثير دهشتنا، علينا التأكد من جاهزيتن.

وأردف عن الإصابات: تياجو في مرحلة إعادة التأهيل، ولويس دياز يقترب من التدريبات الجماعية، هذا أمر جيد حقًا، بينما جو جوميز لنيتواجد غدًا، وسنرى ما سيحدث مع داروين نونيز.

وأضاف: عودة جوتا جيدة وفي توقيت جيد، إنه لاعب استثنائي. يحتاج إلى استعادة لياقته من جديد، كان متعبًا بعد المباراة يوم السبتالماضي، وعلينا أن نرى بعد ذلك، وسيشارك غدًا إذا لم يحدث أي شيء جديد.

وواصل: لقد حصلنا على الإيجابيات من هذه المباراة، الفارق هو أننا سنلعب في أنفيلد غدًا، وعلينا الاستفادة من هذه الميزة.

وأكد: نحن جاهزون. إذا كان هناك نادٍ يمكنه العودة سريعًا فهو نحن، ما حققناه معًا يجعلنا نثق في أنفسنا، سنقوم بالرد فيما يتبقى من الموسم، ننتظر لنرى.