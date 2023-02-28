انت الان تتابع خبر نقابة الصحفيين تدين جريمة اغتيال الدكتور احمد المدفعي وتوجه دعوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للنقابة، ورد لـ الخليج 365، أنها "تدين الاعتداء الغادر الذي راح ضحيته الشهيد الدكتور احمد طلال المدفعي في محافظة ديالى تلك الجريمة التي تستهدف الكفاءات العلمية والمهنية والشخصيات الفاعلة في المجتمع".ودعت "الجهات المختصة الى ضرورة التصدي بقوة للعناصر الاجرامية التي تستهدف من خلال تلك الجريمة النكراء امن المجتمع وفعالياته المختلفة وضرورة ملاحقة الجناة وتقديمهم الى العدالة".

ودعت نقابة الصحفيين، جميع فعاليات المجتمع العراقي وفي مقدمتها وسائل الاعلام كافة الى "الوقوف والتضامن مع شريحة الاطباء التي كان لها دور انساني كبير في معارك تحرير المدن من العناصر الارهابية جنبا الى جنب مع القوات الامنية وكذلك في التصدي لجائحة كورونا حيث قدم الجيش الابيض التضحيات الجسام لتخليص البلاد من تلك الجائحة اللعينة".

