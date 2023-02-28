شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة لمحافظ كفر الشيخ: الروتين سبب عزوف الشباب عن مشروع وحدة الطعام المتنقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بررت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عدم تقديم الشباب للحصول على ترخيص لوحدات الطعام المتنقلة لمحافظة كفر الشيخ، قائلة: "روح المبادرة لم تعد موجودة بسبب بطء الإجراءات والروتين، 4 سنوات والشباب يبحث عن فرصة ومن ثم عزف عن هذه الخطوة".

وعلق اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قائلا:" مش هجبر المواطن علشان يقدم، المواطن فى كفر الشيخ مش عايز وحدات طعام".

وطالب النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، تطبيق نموذج على محافظة كفر الشيخ، للوقوف على التفاصيل وآلية التطبيق والإجراءات المتبعة، مطالبا الاسترشاد بنموذج محافظة الغربية على سبيل المثال.

وقال النائب أحمد النجار، عضو مجلس النواب، إنه لم يتم الإعلان عن وحدات الطعام على مدينة دسوق لم يكن بالشكل المناسب لم يتطرق نهائيا لوحدات الطعام، والقانون لم يلزم الوحدة المحلية المرافق، ومن ثم التسهيل والتيسير مطلوب حال تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة".

ووجه النائب محمد كمال مرعى رئيس اللجنة، الشكر للمحافظ، مطالبا عمل تجربة فى دسوق بكفر الشيخ ودفع التجربة لضمان نجاحها ومن ثم تعميمها بكامل المحافظة، ومن يريد الحصول على تمويل بحصل عليه من جهاز تنمية المشروعات، ومن يرغب من أصحاب الوحدات الثابتة فى تركيب عجل لسهولة تحريكها لا مانع فى ذلك.

جاذ لك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة هاله أبو السعد، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بمحافظة كفر الشيخ وإصدارها عقود إشغال وليس عقودًا تتفق وصحيح القانون المشار إليه، وذلك فى حضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.