شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" تناقش أسباب تأخر الأعمال بمستشفيات طهطا وطما وجهينة بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد الو حش، وكيل اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة ونشأت فؤاد عباس وإبراهيم محمد أبو دوح، وغادة الضبع، نواب دائرة طهطا وجهينة وطما بمحافظة سوهاج، بشأن عدم افتتاح مستشفى طهطا العام وعدم الانتهاء من تنفيذ اعمال مستشفى طما ومستشفى جهينة بمحافظة سوهاج.

واستعرض النواب طلبات الإحاطة، بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمستشفى طما المركزي رغم بدء العمل بها منذ ما يقرب من 7 سنوات، فضلا عن عدم انتهاء الاعمال بمستشفى جهينة المركزي والتي بدء العمل بها أيضا منذ ما يقرب من 7 سنوات، وعدم تشغيل مستشفي طهطا العام بكامل طاقتها رغم انتهاء المرحلة الأولي من مشروع تطويرها .

وأشاروا، إلى التأخير المبالغ فيه فى مشروع إنشاء مستشفيات طما المركزي وجهينة المركزي بمحافظة سوهاج، والذي بدأ العمل بهما منذ ما يزيد عن 7 سنوات.

وانتقدوا التأخر المبالغ فية لإنجاز تلك المشروعات في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة فى أسعار مواد البناء والاجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية .

وأكدوا على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات للمواطنين، إلا أن ذلك الأمر لم نراه يطبق فى مشروع إنشاء مستشفيات طما وجهينة بسوهاج.

وأضافوا أنه على الرغم من الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير مستشفي طهطا العام والمنفق علية أكثر من 300 مليون جنية إلا أنه لم يتم الاستفادة منها وتشغيلها بالطاقة الكاملة نظرا لعدم اكتمال توريد وتركيب الأجهزة والمعدات والأثاث المطلوب فضلا عن عدم توفير العنصر البشري اللازم لتشغيلها .

و أكدوا أن ما يحدث بمشروع إنشاء مستشفى طما وجهينة يمكن وصفة بالتقاعس الشديد فى إنجاز المشروعات، وأن ذلك يظهر عدم وجود الرؤية الواضحة والدراسة المتكاملة للمشروعات أو حتى جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من أعمال التنفيذ والإنشاء مما يتسبب في إحداث عبء ومشقة كبيرة على أبناء مركزي طما وجهينة فى الحصول علي الخدمة الطبية ويخالف بشكل واضح ما ورد بالمادة 18 من الدستور المصري والتى تكفل تقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين بمختلف ربوع مصر.

وبخصوص مستشفي جهينة، طلبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من إدارة المشروعات بوزارة الصحة إفادتها بسبب عدم اتخاذ الإجراء القانوني تجاه الشركة المنفذة لمستشفي جهينة، حيث كان هناك ميعاد للتسليم 28/2 ولم يتم التسليم حتي الآن، والشركة لم تنفذ الملاحظات الفنية المطلوبة، وضرورة إفادة اللجنة برد كتابي عن أسباب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة المنفذة .

وبشأن مستشفي طما، طلبت اللجنة تقرير تفصيلي عن الأعمال والتنفيذ خلال السنوات السبعة السابقة حتي الآن وتحديد المسئولية عن المتسبب في التأخير ووضع جدول زمني لسرعة الانتهاء من الاعمال.

وأوصت اللجنة بخصوص مستشفى طهطا، بتقديم بيان تفصيلي بالتشغيل التجريبي الحالي متضمن إمكانيات ومواصفات المستشفي والعنصر البشري الموجود وتحديد ميعاد التشغيل الكامل وإبلاغ لجنة الصحة بهذا التقرير.

من جانبهم، وجه نواب الدائرة الرابعة بسوهاج، دعوة للجنة الصحة بمجلس النواب لتنظيم زيارة لمحافظة سوهاج للاطلاع علة الأوضاع علي الطبيعة وعلى أرض الواقع خاصة بمستشفيات طما وطهطا وجهينة.