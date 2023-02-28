شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية النواب توافق من حيث المبدأ على مشروع بتعديل قانون سوق رأس المال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، موافقة اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية اليوم، الثلاثاء، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وقال سليمان أننا نحتاج لتشريع قادر على تحقيق أهداف الدولة المصرية فى هذا الصدد موضحا أن الأمر يحتاج لدراسة متأنية خاصة أن المشروع يستهدف بالفعل تحقيق مكاسب للدولة المصرية سواء بالهدف الرئيسى وهو خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك بزيادة الاستثمار فى هذا القطاع.

وكانت الدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومقدم مشروع بتعديل قانون سوق رأس المال، قالت أن فلسفة القانون، قامت علي أساس خفض الانبعاثات الكربونية وكيفية تداول هذه الآليات للخفض داخل الدول والتنسيق بين الدول وبعضها.

أضافت غادة علي أن مصر من الدول المنخفضة الكربون ومن ثم يكون هناك جذب للعملة الصعبة ورؤوس الأموال الأجنبية داخل مصر كما أن أسعار شهادات الكربون في تزايد نتيجة زيادة الإقبال عليها.