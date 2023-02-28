شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد للنواب: مصانع الشباب بالمحافظة تصدر منتجاتها للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن المحافظة تخطو خطي ثابتة نحو التنمية الصناعية والتحول إلي مدينة صناعية، معربا عن فخره بالكوادر الشبابية بمشروع الـ85 مصنع بالمنطقة الجنوبية، والذي تأسس بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليحول بورسعيد إلى محافظة مصدرة بدلا من مستوردة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب برئاسة اللواء أحمد العوضي، والذى استعرض فيه الغضبان آفاق التنمية في محافظة بورسعيد لارتباطها بالأمن القومي.

وقال الغضبان، إن هذه المصانع كلفت حوالي 26 مليون جنيه، وخلقت طبقة جديدة من رجال الأعمال، لافتا إلى تنوع المجالات الذى تشهدها ومنها البلاستيك والجلود والملابس الجاهزة والكرتون والكاوتش وجميعها يصدر للخارج منتجاته.

وفى القطاع الزراعى أشار "الغضبان" إلى أن المحافظة حققت الاكتفاء من الأرز بنسبة 100%، ويتم التصدير إلى الخارج، لافتا إلى أن العام الجارى شهد زراعة نحو 35 ألف فدان من الأرز وتم عمل مضرب.

ولفت محافظ بورسعيد، إلي أن أجود أنواع البنجر تخرج من الأراضي البورسعيدية، ويتم تصديره للخارج، فضلا عن تحقيق اكتفاء ذاتي من القمح بنسبة 85%.

وفيما يخص القطاع السكني، أوضح الغضبان أن إجمالي الوحدات السكنية التى تم تشييدها فى المحافظة منذ 2014 حتي الان وصل إلي 38 ألف وحدة.

ونوه اللواء عادل الغضبان إلى اتباع المحافظة منذ توليه سياسة تعظيم الموارد بما يتسق مع أهداف برنامج عمل الحكومة لسد الفجوة التنموية طبقا لبعض المؤشرات الخاصة بالدخل والبطالة والصحة والتعليم والبنية التحتية، وذلك من خلال وضع خطة تنمية متكاملة محكمة لضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتقليل الفقد.