شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب توصى بتزويد كافة مكاتب البريد بمنظومة التحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذى خصصته لمناقشة 10 طلبات إحاطة حول تطوير وإنشاء مكاتب البريد، بتزويد كل مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بمنظومة التحول الرقمى وإجراء حصر كامل لجميع مكاتب البريد فى االمحافظات التى لم يصل اليها التحول الرقمى.

وأضاف "بدوى" إن اللجنة أقرت توصية بحصر شامل وكامل لجميع مكاتب البريد المتطورة لتركيب ماكينات الـ ATM بها لتقديم الخدمات المصرفية بمكاتب البريد الخاصة بهذة التقنيه فى المكاتب والتى يفوق عددها حوالى 200 مكتب بريد متطور من خلال خطة فورية.

وشدد بدوى على أن هناك إصرار من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على دعم مساعى الدولة فى التحول الرقمى، وكذلك تزويد القرى والنجوع والمراكز بالفايبر والألياف الضوئيه والخاصة بزيادة سرعة الانترنت حتى يتسنى تيسير طلبات المواطنين.

وتابع رئيس اتصالات النواب أن وزراة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سينظمان زيارات فنية لعدد من المناطق لقياس جودة الخدمة ورفع تقرير بها حتى يتم تزويدها وإجراء الصيانات اللازمة ودعم خطوط الخدمة بهذه المناطق.