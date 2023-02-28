شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الإنسان بالنواب توصى بالتوسع فى مراكز التأهيل النفسى للمرأة المعنفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الذى ترأسة النائب أيمن أبو العلا، وكيل اللجنة، بالتوسع فى مراكز التأهيل النفسى للمرأة المعنفة، فضلا عن إعداد تقرير رسمى بأعداد المقبولين بتلك المراكز والحالات التى تم التعامل معها، وتسليمه للجنة، مع صورة من اللائحة التى تعمل بها تلك المراكز.

كما أوصت اللجنة بالتوسع في إنشاء تلك المراكز، والتوصية بزيادة المخصصات المالية لها بالموازنة العامة للدولة.

وقال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مراكز التأهيل النفسي للمرأة المعنفة، يقع عليها دور كبير فى الحفاظ على الاستقرار المجتمعى والحد من ظاهرة العنف الأسرى أيضا، إلا أن عددها محدود، لافتا إلى عدم وجود توعية وإعلان مستمر عن تلك المراكز وما تقدمه من خدمات للمرأة.

وأعرب أبو العلا عن أمله فى التوسع في برامج التأهيل للعمل داخل تلك المراكز، لتتماشى مع التخصصات أو المهن الجديدة فى سوق العمل، بحيث لا تتوقف عند تعلم حرفة فقط، لأن سوق العمل حاليا، يضم أشكال مختلفة لمهن المرأة.

وتساءل وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عن وضع الصعيد من هذه المراكز، وكيفية التعامل مع حالات القاصر

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين ممدوح، مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة ألتضامن الاجتماعى، أن الوزارة تستهدف الانتشار في مختلف المحافظات، وأن هناك خمس مراكز تم افتتاحها في الصعيد مؤخرا، وتم استقبال أول سيدة من ذوى الإعاقة في الصعيد

وأشارت ممدوح، إلى أهمية زيادة التمويل المالى المخصص لهذه المراكز للتوسع فيها.