شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال يحسم أولي صفقاته الصيفية بأوامر من أرتيتا.. صفقة مدوية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن إقتراب نادي أرسنال من التعاقد مع رحيم سترلينج، نجم نادي تشيلسي، والذي أصبح أحد الأوراق غير الأساسية داخل البلوز عن هذا الموسم، على الرغم أنه انتقل حديثا للفريق اللندني بداية من الموسم الجاري.

وأضافت التقارير أن أرسنال يصر على التعاقد مع سترلينج، نظرا لخبرات اللاعب الكبيرة، بجانب معاناة الجانرز من عدم وجود بدلاء جيدين، الشئ الذي ساهم فى تراجع نتائج الفريق فى الآونة الأخيرة، مما سمح للسيتي بالإقتراب بشكل كبير وإشعال المنافسة على صدارة البيرميرليج.

وفى هذا الآطار، طالب أرتيتا بضرورة التعاقد مع سترلينج فى الفترة القادمة، نظرا لخبرات اللاعب الكبيرة فى الدوري الانجليزي، الشئ الذي يجعله أحد الأوراق الرابحة فى صفوف المدفعجية حال التعاقد معه.

ويؤمن أرتيتا بقدرته فى جهل سترلينج يستعد مستواه المتعارف عليه، والذي ظهر عليه اللاعب مسبقا فى السيتي، مما قد يجعل من اللاعب أحد الصفقات القوية فى هذه الحالة.



موقف تشيلسي من رحيل اللاعب

وبالنظر إلى موقف تشيلسي من بيع سترلينج، فلا يمانع مسئولي البلوز فى بيع اللاعب، حيث أنه تم رصده ضمن قائمة الراحلين عن صفوف الفريق اللندني فى الصيف.

بجانب أن اللاعب لا يشعر بالإرتياح على هذا الوضع الحالي، والذي يجعل يفضل الرحيل عن صفوف تشيلسي، فى واحدة تم وصفها بأنها أسوء تجاربه فى الدوري الإنجليزي.