شكرا لقرائتكم خبر عن "مشروعات النواب": نسعى لتوفير مليون فرصة عمل سنويا للشباب فى المشروعات الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال التائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن خلق فرص عمل للشباب من أبرز المطالب خلال الفترة المقبلة، ولابد توفير مليون فرصة عمل سنويا، وهذا الأمر لن يتم سوى من خلال تكاتف الجميع برلمان وحكومة، والمشروعات الصغيرة هى القاطرة الحقيقة للتنمية الصناعية، لافتا إلى أن هذه المحنة تستوجب توطين الصناعة والزراعة والاعتماد على النفس.

وتابع مرعى:" يوجد 17 وزارة تعمل فى المشروعات الصغيرة، وتم إصدار قانون منظم لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التشريع كله مميزات من الدولة لأصحاب المشروعات الصغيرة، واللجنة تسعى كوال الوقت لتطبيق القانون على أرض الواقع، لافتا إلى أن القانون صدر فى ظروف خاصة".

جاذ لك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بمحافظة كفر الشيخ وإصدارها عقود إشغال وليس عقودًا تتفق وصحيح القانون المشار إليه، وذلك فى حضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واستطرد مرعى، أن هناك مادة فى القانون بمقتاضاها يتم الحصول على 3 من عشرة فى الألف لصالح أصحاب المشروعات ، وذلك فى إطار تقديم مقومات النجاح لأصحاب المشروعات.

واستعرضت هالة أبو السعد، مقدم طلب الإحاطة قائلة:" الجميع لديه نفس الهدف، واللجنة تقوم بمراجعة تنفيذ القانون 152 الهاص بالمشروعات الصغيرة بجميع المحافظات، وتم مخاطبة المحافظة لتحديد الأماكن الشاغرة بشأن تنفيذ وحدات الطعام المتنقلة وفقا للقانون المنظم لها، وأعلنت المحافظة عن هذه الخطوة وبناء على إعلان المحافظة تقدم البعض للحصول على التراخيص والإجراءات.

وتابعت:" بعد إلحاح وإصرار تم الاستقرار على إجراء قرعة لاختيار عدد مناسب من المتقدمين ، وكان من المفترض أن يتم تسليم المواطنين الأماكن جاهزة ، ولكن ما حدث لم يتم تسليم الشباب الاراضى ، ومنذ 4 سموات لم يطبق قانون وحدات الطعام فى محافظة كفر الشيخ".