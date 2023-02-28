شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"النواب": 75% من أموال التأمينات يتم استثمارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 32 ألف جمعية ومؤسسة أهلية قد انتهوا من إجراءات توفيق أوضاعهم.

وأشارت خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم، يتم التعامل مع الجمعيات النشطة وغير النشطة ويتم معاملتها ومراجعتها سنويا".

وتحدثت عن أموال التأمينات موجهة رسالة إلي النواب قائلة :"الجزء الخاص بالتأمينات نطمئنكم حيث يتم استثمار 75% من أموال التأمينات فى أذون الخزانة العامة للدولة".

واختتمت حديثها: "القباج" بأنها سوف ترد على جميع الأسئلة بشأن النواب مكتوبة".