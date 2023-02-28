شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن لـ"النواب": المنيا وأسيوط والجيزة الأكثر حصولا على دعم نقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب المخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

وقالت "القباج":"المنيا تنفق 10% من الدعم النقدي بقيمة مالية تخطي نصف مليار وأعلي محافظة تحصل دعم نقدي ويليها أسيوط بنسبة 8.5 % ثم الجيزة بنسبة 8%، مضيفة: "قياس نسبة الفقر يحدث من خلال الاستعانة بالرائدات الريفيات، وحدث ذلك من خلال 53 ألف رائدة اجتماعية لتعويض عجز الموظفين، ويوجد مطالبات لدينا بتوفير 5 الآف موظف".

وتابعت "الموظفون داخل وزارة التضامن ليسوا أحسن موظفين فى الدنيا ولكنهم يبذلون قصارى جهدهم، وهناك موظفين يعملون فترتين من أجل سد حاجة المواطنين، والوزارة ملتزمة بسياسة تقليل عدد الموظفين، وتحاول التحايل على هذا الأمر، وسوف يتم زيادة العاملين".