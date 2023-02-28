شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمطارات" تنظم ندوة حول الاتجار بالبشر وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة حول كيفية التعرف على ضحايا جريمة ‏الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعى بهذه القضية بين العاملين ‏والمعنيين بوزارة الطيران المدنى وخاصة المتعاملين مع الركاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمة ‏الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غيرالشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة ‏نائلة جبر.‏

وذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزيرالطيران ‏بضرورة المشاركة المجتمعية وقيام وزارة الطيران المدني والشركات والجهات التابعة لها بدورها ‏الاجتماعي نحو مختلف القضايا القومية – وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ‏الإدارة.

وتم عقد الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات وبحضور ممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ‏الهجرة غير الشرعية، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وعدد من العاملين والمعنيين ‏المستهدفين من الندوة بقطاع الطيران المدني المصري، وتناولت استعراض الاستراتيجية الوطنية ‏لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجوانب القانونية والتشريعية وحماية الفئات الأكثر عرضة خاصة من ‏النساء والأطفال، وجهود وزارة الطيران المدني، ودور المنظمة الدولية للهجرة للحد من هذه الظاهرة.‏