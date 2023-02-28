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شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للمطارات" تنظم ندوة حول الاتجار بالبشر وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نظمت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية ندوة حول كيفية التعرف على ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية، تستهدف نشر الوعى بهذه القضية بين العاملين والمعنيين بوزارة الطيران المدنى وخاصة المتعاملين مع الركاب، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غيرالشرعية والإتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر.
وذلك فى إطار جهود وزارة الطيران المدني المصري وتوجيهات الفريق محمد عباس وزيرالطيران بضرورة المشاركة المجتمعية وقيام وزارة الطيران المدني والشركات والجهات التابعة لها بدورها الاجتماعي نحو مختلف القضايا القومية – وتحت رعاية المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس الإدارة.
وتم عقد الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات وبحضور ممثلي اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وممثلي المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وعدد من العاملين والمعنيين المستهدفين من الندوة بقطاع الطيران المدني المصري، وتناولت استعراض الاستراتيجية الوطنية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر والجوانب القانونية والتشريعية وحماية الفئات الأكثر عرضة خاصة من النساء والأطفال، وجهود وزارة الطيران المدني، ودور المنظمة الدولية للهجرة للحد من هذه الظاهرة.