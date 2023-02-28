شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من جوارديولا عقب الانتقادات التي تعرض لها إيدرسون والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بالتعليق على الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها إيدرسون حارس مرمى الفريق.

وقرر جوارديولا بالدفع بحارس المرمى البديل ستيفان أورتيجا، في مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره بريستول سيتي بكأس الاتحادالإنجليزي.

ويتعرض حارس مرمى مانشستر سيتي إيدرسون، لانتقادات شديدة بسبب الهفوات التي تحدث منه خلال المباريات.

وجاء تعرض إيدرسون للانتقادات الآخيرة، بسبب هدف التعادل في مباراة مانشستر سيتي أمام نظيره لايبزيج، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات لـ جوارديولا: لا أشك في مستوى إيدرسون.

وأضاف: لقد فاز بالكثير من القفازات الذهبية، المستوى الذي قدمه على مدار السنوات الماضية ساعد المان سيتي. إيدرسون حارس استثنائي.

وأكد: الحقيقة الآن أنه يجد حارسًا يدفعه للمنافسة بشكل أكبر.