شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراح نائبة التنسيقية بشأن توزيع أطباء التكليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الإثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هادية السعيد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن التوزيع الجغرافي العادل لأطباء التكليف والصيادلة وأطباء الأسنان.

واستعرضت النائبة هادية السعيد، الاقتراح برغبة، خلال الاجتماع، بشأن التوزيع العادل الجغرافي لاطباء التكليف والصيادلة وأطباء الأسنان، واقترحت توزيعهم حسب التوزيع الجغرافي وحسب الحاجة أيضاً، لأن عدم توزيعهم حسب التوزيع الجغرافي ينتج عنه بعد ذلك كثرة طلبات الانتداب والتنقلات .

وتابعت نائبة التنسيقية: "كان هناك قرار وزاري لسنة 2016، يقضي بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وفقاً للتوزيع الجغرافي، ولكن إلى الآن توجد بعض الحالات التي تطالب بالانتداب أو النقل وذلك لعدم توزيعهم حسب التوزيع الجغرافي".

وأوصت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، بتنفيذ الاقتراح بأن يكون هناك توزيع جغرافي عادل لأطباء التكليف والصيادلة وأطباء الأسنان ووفقا الاحتياج.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت بعد اجتماع سابق بين وزير الصحة واللجنة العليا للتكليف، الاتفاق على أن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة، طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.