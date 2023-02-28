شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية: الحكومة لا تتحايل على أحد ونبذل جهودا كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وتابع البرلسى، خلال الجلسة العامة اليوم:" الموضوع تشاركى وليس لوزارة التضامن منفردة ، وعلى الحكومة أن تتحمل المسئولية بالكامل ، ولكن للأسف نحن أمام حكومة بتتحايل على هذا المشروع".

واستكمل عضو مجلس النواب: "جايب الكلام من أرض الواقع، مكاتب التضامن الاجتماعى غير قادرة على التعامل مع المواطنين، السيستم واقع أصبحت الكلمة الدارجة طوال الوقت، والإجراءات الخاصة بالقومسيون الطبى بطيئة جدا، وهناك إجراءات عقيمة لصرف المعاش، وهناك مواطنين يسجلون للحصول على المعاش لكن للأسف السيستم واقع ويعاني المواطنون كثيرا فى سبيل الحصول على حقوقهم المكتسبة".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك معادلة إحصائية صعبة فى وزارة التضامن تتمثل فى حين يقدم أحد المواطنين للحصول على المعاش يتم إبلاغه بأن المعادلة لا تسمح، فى حين أن الوزارة لم تعلن عن تفاصيل هذه المعادلة ومن ثم هذا يعنى أن الإجراءات عقيمة فقط"، مطالبا، طرف معاش تكافل وكرامة حقيقي يضمن حياة كريمة للمواطنين.

وعلق المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "الحكومة لا تتحايل على أحد، والحكومة تبذل جهودا كبيرة، ومن الممكن أن تكون هناك بعض الملاحظات نتيجة ظروف خارجية ولكن الحكومة لا تتحايل على أحد نهائيا".