شكرا لقرائتكم خبر عن فان دايك يكشف عن ما يرغب في تحقيقه مع ليفربول بنهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول، بالتعليق عن ما يرغب في تحقيقه مع فريقه الإنجليزي، في نهاية الموسم الجاري.

ويعاني ليفربول من نتائج سيئة للغاية هذا الموسم، ويتواجد في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 36 نقطة.

واقترب ليفربول من توديع بطولة دوري أبطال أورربا، عقب الهزيمة أمام ريال مدريد في ذهاب دور الـ16، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تصريحات فان دايك: أريد أن أتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لأنني أرغب في المشاركة في تلك البطولة بالموسم المقبل.

وتابع: لقد كنا محظوظون للغاية في السنوات الأربع أو الخمس الماضية بكل شيء مررنا به.

وأضاف: فزنا بكل الألقاب المتاحة، نافسنا على جميع البطولات في الموسم الماضي حتى اليوم الأخير.

واختتم: هذا الموسم المعقد وكل ما حدث ويحدث به يمثل صدمة كبرى للجميع في ليفربول.