شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يضغط للحصول على نجم مانشستر سيتي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال نادي برشلونة الإسباني على موقفه من للحصول على نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة، حيث تضغط الإدارة الكتالونية على حامل اللقب الإنجليزي لضم اللاعب في الصيف القادم.

برشلونة يضعط للحصول على بيرناردو سيلفا

وكشفت العديد من التقارير الصحفية في خلال الأيام القليلة الماضية، عن اقتراب رحيل لاعب الوسط البرتغالي بيرناردو سيلفا عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال انتقالات يوليو القادمة.

ويتواجد صاحب الـ 28 عامًا ضمن أولويات برشلونة منذ الانتقالات الصيفية الماضية، وحاولت إدارة النادي الحصول على خدمات اللاعب في الشتاء ولكن دون جدوى.

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "سبورت"، فإن سيلفا لا يزال حلم لـ برشلونة، وكذلك اللاعب يحلم بالانضمام إلى النادي الإسباني

تعرف على أرقام سيلفا مع مانشستر سيتي 2022/2023

شارك الدولي البرتغالي منذ مطلع الموسم الجاري مع مانشستر سيتي 2022/2023 في 29 مباراة ناجحًا في تسجيل هدفين فقط لا غير، والمساهمة في خمسة أهداف آخرين.