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مجلس وكلاء الأمن الوطني يصدر عدة قرارات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف: "قرر المجلس الموافقة على التوصيات الواردة في موضوع ( تبسيط إجراءات المجالس التحقيقية لمنتسبي الأجهزة الأمنية )، بعد تعديلها وإضافة بعض الفقرات المتعلقة بها ".


واشار المكتب الإعلامي الى ان "المجلس ناقش أيضا، عدداً من مذكرات التفاهم بين الأجهزة الاستخبارية في جمهورية العراق والجهات النظيرة لها في دولها، وقرر الموافقة عليها بعد تعديلها، وفقاً للملاحظات التي أقرها المجلس".
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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