انت الان تتابع خبر قرب موسكو.. اسقاط مسيرات أوكرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن خدمات الطوارئ قولها إنه "جرى إسقاط الطائرة بالقرب من محطة توزيع غاز في منطقة كولومنا التي تقع على بعد 110 كيلومترات من موسكو".

وقال حاكم الإقليم إنه لم "يجر تسجيل إي إصابات بشرية أو ضرر للبنية التحتية".



وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "حاول نظام كييف مهاجمة مواقع بنى تحتية مدنية في منطقة كراسنودار وجمهورية أديغيا بمسيَّرتين". وأضافت "تم تحييد المسيّرتين ..." من دون إحداث أي ضرر.