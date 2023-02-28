طريقتان فعالتان للتخلص من اصفرار الأظافر في المنزل

- العناية بالأظافر بخل التفاحبالإضافة إلى التخلص من الأظافر الصفراء، يمكن أن يكون خل التفاح مفيداً أيضاً لتغذية وتقوية الأظافر للعديد من النساء اللواتي يعانين من مشكلة تقصف الأظافر.

- ضعي القليل من خل التفاح والذي يمكن أن يكون فعالاً في جعل أظافرك أكثر صحة وقوة مباشرة في وعاء.



- ضعي راحة يدك في وعاء خل التفاح لمدة ربع ساعة.- دلكي أظافرك بالقطن.- اغسلي يدك.

- الليمون للتخلص من اصفرار الأظافر

الليمون، الذي نستخدمه في العديد من المجالات في الحياة اليومية، هو المنقذ من هذه المشكلة! نعم من الممكن استعادة لون أظافرك الصحي بشريحة من الليمون.

- ضعي شريحة من الليمون على أظافرك

- ودلكي بها أظافرك لمدة 10 أو ربع ساعة

- ثم قومي بتدليك أظافرك بالقطن المبلل بعصير الليمون.

- بعد هذه الخلطة، ستتمكنين من ملاحظة الفرق بعد غسل أظافرك.