انت الان تتابع خبر المرور تنوه بشأن قطع طريق في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، "نود ان نسترعي انتباه المواطنين حول قطع تام للطريق للسير القادم مدينة العاب بغداد (منطقة زيونة باتجاه تقاطع العمال) لغرض استبدال المفصل من قبل دائرة المشاريع في أمانة بغداد".وأضاف البيان، انه "تم تحويل السير القادم من تقاطع العمال ذهاب واياب من تقاطع العمال باتجاه تقاطع حماه وبالعكس".

ودعت المواطنين، إلى " سلك الطرق البديلة تجنباً للكثافة المتوقعة".