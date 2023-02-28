انت الان تتابع خبر المالية تعلن استحداث 8691 درجة وظيفية لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة والان مع التفاصيل
وأضافت الوزارة أن الدرجات الوظيفية جاءت كالآتي :ـ
• وزارة التعليم العالي / جامعة بغداد/ ١١١٣ (معدلة)
• وزارة التعليم العالي / ٥٢.٦
• وزارة النقل / شركة تنفيذ مشاريع النقل / الصحوات ٤٢
• وزارة النقل / الشركة العامة لسكك العراق / ٩٥
• مديرية ماء محافظة البصرة / ١٩٢
• وزارة الإسكان والإعمار / شركة سعد العامة / ٥١
• وزارة الإسكان والإعمار / شركة المنصور / ٣٩
• وزارة الإسكان والإعمار / شركة الفاو الهندسية / ٦٣
• وزارة الإعمار والإسكان / شركة الفاروق العامة / ٧٠
• وزارة الإعمار والإسكان / المديرية العامة للمجاري / ١٥٦
• وزارة الثقافة / دائرة السينما والمسرح / ٥٥
• وزارة التربية / شركة النهرين للطباعة / ٤٣
• ديوان محافظة الأنبار / ٣٧٥
• ديوان محافظة واسط / ٢٣
• دائرة صحة البصرة / ٩
• وزارة الزراعة / دائرة الاراضي الزراعية / ٣٠
• وزارة الزراعة / دائرة الثروة الحيوانية / ١
• دائرة صحة المثنى / ٥٣٨
• دائرة صحة ديالى / ٢٤٨
• وزارة الموارد المائية / دائرة المصب العام / ٨١
• ديوان الرقابة المالية / ١٠٧
• ديوان وزارة النقل / ٦
• مديرية شباب ورياضة بغداد الرصافة / ١٤٨
وأشارت إلى أن "اجراءات الاستحداث تأتي استنادا الى قراري مجلس الوزراء المرقمين (٢٣٠٦٧) و (٢٣٠٦٦) لسنة ٢٠٢٣ ، وعملاً بإعمام وزارة المالية رقم (٧٥٥٥٥) في ٢٧ كانون الأول ٢٠٢٢".