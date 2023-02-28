الارشيف / اخبار العالم

كمائن محكمة تطيح بـ12 ارهابياً في 5 محافظات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر كمائن محكمة تطيح بـ12 ارهابياً في 5 محافظات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة لأقسام وشعب (استخبارات وأمن) قيادة عمليات الانبار وميسان وصلاح الدين والفرق السابعة والثامنة والرابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في المحافظات (بغداد والانبار وميسان وكركوك وصلاح الدين) أسفرت عن إلقاء القبض على (12) إرهابياً مطلوباً للقضاء وفق أحكام المادة أربعة إرهاب في الاقضية (رمانة وعانة والمجر الكبير والشرقاط للساحلين الأيمن والايسر وعامرية الفلوجة والدورة".

وأضاف البيان، أن "الارهابيين تم تسليمهم إلى جهات الطلب ميدانياً وأصولياً".
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا