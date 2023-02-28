شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوفد الطبي الإماراتي يلتقي وزير الصحة السوري ويقف على احتياجات القطاع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الوفد الطبي الإماراتي برئاسة المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا ضمن عملية "الفارس الشهم 2" الدكتور سالم الفلاسي، وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش، وذلك بمقر الوزارة في دمشق بحضور القائم بالأعمال في سفارة الدولة في دمشق عبدالحكيم النعيمي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الطبي والإغاثي، بما يخدم متضرري الزلزال وإيصال المساعدات الطبية إلى مستحقيها، والوقوف على احتياجات القطاع الصحي في سوريا.



وقال الدكتور سالم الفلاسي إن "القيادة وجهت منذ اللحظات الأولى بتقديم المساعدات الطبية التي من شأنها تخفيف وقع آثار الزلزال على المتضررين في سوريا"، مضيفًا "نحن الآن بمرحلة التعافي وإعادة التأهيل والوقوف على احتياجات القطاع الصحي والطبي في سوريا".



وسلم رئيس وفد الهلال الأحمر الاماراتي في سوريا محمد الكعبي، مساعدات شملت مستلزمات طبية وأدوية لوزارة الصحة السورية ضمن عملية "الفارس الشهم 2" وهي المساعدات التي تعد امتداد للشحنات الطبية السابقة لدعم القطاع الطبي في سوريا.



من جانبه، أشاد وزير الصحة السوري بتوجيهات قيادة الإمارات المستمرة بدعم ومساعدة بلاده، مثمنًا دور الوفد الطبي الإماراتي وجهوده التي تستهدف دعم القطاع الطبي والصحي في سوريا منذ وصوله وحتى هذه اللحظة.