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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - زارت حرم ملك ماليزيا الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، الاتحاد النسائي العام، بمقره في أبوظبي، على هامش زيارة العمل التي يقوم بها وفد ماليزيا إلى الدولة.

ملكة ماليزيا: أم الإمارات رمز عالمي في تمكين المرأة

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات وماليزيا في مجال دعم وتمكين المرأة، التي تسهم في الدفع بمسيرة المرأة في البلدين لمراتب متقدمة في المجالات والقطاعات كافة.



وتقدمت الملكة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية، بجزيل الشكر والامتنان إلى رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهودها في مجال الاهتمام بالمرأة وتهيئة البيئة المناسبة لتمكينها في جميع المجالات والقطاعات.



وقالت: "لم يقتصر عطاء الشيخة فاطمة بنت مبارك على ما تقدمه للمرأة الإماراتية بل امتد ليشمل النساء والفتيات في العديد من دول العالم، لتصبح قولًا وفعلًا رمزًا عالميًا في تمكين المرأة ودعم ملف التوازن بين الجنسين على الصعيد الدولي".



وثمنت دور الاتحاد النسائي العام وجهوده الفاعلة التي أثمرت عن تحقيق المرأة الإماراتية إنجازات ونجاحات ريادية مشرفة، متطلعة إلى تعزيز سبل التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع المجالات المعنية بالمرأة.