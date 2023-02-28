شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انطلاق التمرين العسكري العُماني البريطاني المشترك "عاصفة الجبل 2023" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انطلق التمرين العسكري العُماني البريطاني المشترك "عاصفة الجبل 2023"، اليوم الثلاثاء، الذي تستمر فعالياته حتى 12 من مارس (آذار) المُقبل.

ووفق وكالة الأنباء العمانية اليوم، يشارك في التمرين الجيش السُّلطاني العُماني ممثلًا بمظلات سلطان عُمان ووحدات عسكرية من القوات الملكية البريطانية.

ويأتي تنفيذ هذا التمرين في إطار الخطة التدريبية التي تنتهجها قيادة الجيش السُّلطاني العُماني لإدامة المستوى العالي في الأداء والكفاءة التدريبية والقتالية لمنتسبيه وتبادل الخبرات العسكرية، وضمن البرامج السنوية التي ينفذها الجيش السُّلطاني العُماني مع الدول الشقيقة والصديقة، والتي يحرص على تنظيمها وإعدادها تحقيقًا للأهداف المرجوة.