شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يستقبل وفداً من مجلس الشورى بمملكة البحرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 وفداً من الأمانة العامة لمجلس الشوري بمملكة البحرين، الذين حضروا جانباً من الجلسة العامة من شرفات المجلس للتعرف عن قرب على مهام مجلس النواب ودوره التشريعي والرقابي، وآلية المناقشات بالجلسات العامة.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة ترحيبية بوفد مجلس الشورى بمملكة البحرين الشقيقة، جاء فيها : ضيوفنا الأعزاء الأجلاء، يسعدنى أن أعرب لكم عن بالغ سعادتى بوجودكم معنا اليوم فى بلدكم مصر، وعن خالص التقدير والاحترام لكم جميعاً ولجميع الشعب البحرينى بقيادة ملك مملكــة البحريــن الشقيقة جلالة الملك حمد بـن عيسـى بن سلمــان آل خليفــــة حفظه الله، التى تربطنا بها سمات مشتركة، وعلاقات خاصة، وإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف، ونتشارك معها فى الهوية والقيم والمنطلقات والأهداف التى تحقق صالح الأمة العربية بشكل عام، وصالح البلدين بشكل خاص، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لمملكة البحرين الشقيقة.

كما استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام المجلس -بمكتبه- وفد مجلس الشورى البحريني، وخلال اللقاء قدم أمين عام مجلس النواب نُبذة عن طبيعة عمل ودور مجلس النواب، خاصة الدور التشريعي والرقابي ودور الأمانة العامة بالمجلس.

وعقب انتهاء اللقاء، نظم المجلس جولة لوفد مجلس الشورى البحريني في أروقة المجلس شملت زيارة مُتحف المجلس ومكتبة المجلس، وخلال تلك الجولة استمع الوفد لشرح مُفصل حول طبيعة عمل مجلس النواب وتاريخ الحياة البرلمانية المصرية العريقة والتي تعود لأكثر من 150 عاماً.