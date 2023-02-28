شكرا لقرائتكم خبر عن حنفي جبالى لـ"النواب" أثناء مواجهة وزيرة التضامن: استمعوا لبعض واقتربوا من مكبر الصوت والان مع تفاصيل الخبر
وقال "جبالي":" استمعوا لبعض واقتربوا من مكبر الصوت" مشيرا إلي أن معاوني وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج يدونون كل ما يقوله النواب".
وبدوره قال النائب عيد حماد :" نواجه مشكلات فى التبين لا يوجد فيها مكتب شئون اجتماعية"، مطالبا بإنشاء مكتب شئون اجتماعية، كما طالب أيضا بنقل المكتب الشئون الاجتماعية الكائن بالكفر العلوي في مكان لائق".
وقال النائب محمود الشامي :" نحن فى حاجة إلي وضع آلية لوزارة التضامن الاجتماعي نظرا لأن الأداء ضعيف جدا" مشيرا إلي أن هناك حاجة لإجراء تعديلات لقانون 184 الخاص بالمعاشات وأيضا تعديلات القانون الخاص بالجمعيات".
وأضاف: "ملفات تكافل وكرامة تحتاج إلي إعادة نظرا لأن هناك إهمال شديد كبير جدا من قبل الموظفين".