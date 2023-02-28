شكرا لقرائتكم خبر عن حنفي جبالى لـ"النواب" أثناء مواجهة وزيرة التضامن: استمعوا لبعض واقتربوا من مكبر الصوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نصيحة للنواب أثناء الجلسة العامة المنعقدة الآن والمخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بنحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

وقال "جبالي":" استمعوا لبعض واقتربوا من مكبر الصوت" مشيرا إلي أن معاوني وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج يدونون كل ما يقوله النواب".

وبدوره قال النائب عيد حماد :" نواجه مشكلات فى التبين لا يوجد فيها مكتب شئون اجتماعية"، مطالبا بإنشاء مكتب شئون اجتماعية، كما طالب أيضا بنقل المكتب الشئون الاجتماعية الكائن بالكفر العلوي في مكان لائق".

وقال النائب محمود الشامي :" نحن فى حاجة إلي وضع آلية لوزارة التضامن الاجتماعي نظرا لأن الأداء ضعيف جدا" مشيرا إلي أن هناك حاجة لإجراء تعديلات لقانون 184 الخاص بالمعاشات وأيضا تعديلات القانون الخاص بالجمعيات".

وأضاف: "ملفات تكافل وكرامة تحتاج إلي إعادة نظرا لأن هناك إهمال شديد كبير جدا من قبل الموظفين".