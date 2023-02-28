شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" ممازحا الأعضاء:" شبعتوا استدعاء للحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مجموعة من الضوابط أثناء الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، والمخصصة لمواجهة وزيرة التضامن الاجتماعى بـ132 طلب إحاطة، 16 سؤالا، و9 طلبات مناقشة عامة للمناقشة.

وقال رئيس مجلس النواب:" أكرر على حضراتكم، كل نائب يتحدث دقيقتين و3 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان، ومن يتحدث ويتخطى الوقت سيتم غلق مكبر الصوت عنه"، مشيرا إلى أن اليوم هناك أدوات رقابية كثيرة للغاية، واليوم طويل، ومن يتم النداء على اسمه ولن يكون متواجد لن يتم النداء على اسمه مرة أخرى، وغير مسموح الخروج عن موضوع الأداة الرقابية المقدمة".

واستكمل "جبالى" خلال الجلسة العامة:" أرجو الهدوء، وقال مازحا:" أظنكم شبعتوا استدعاء للحكومة، محدش يقف يقول الحكومة مبتجيش، وفرصة شهر رمضان جاى نتوب كلنا عن اللى عملتوه فيا وفى الحكومة".

وتشمل طلبات الإحاطة والأسئلة موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعى ودور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، ونتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية، وإنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة وأسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز ايتاي البارود بمحافظة، وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.

وتشهد الجلسة، توجيه 9 طلبات مناقشة عامة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان عدد من القضايا، منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، وبشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكل المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع، وكذلك تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وتيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة للحصول على كافة حقوقهم المقررة، وبشأن الحد من الزيادة السكانية و تشغيل وتطوير المستشفيات التابعة للمؤسسات العامة والجمعيات الأهلية حول سياسة الحكومة بشأن إنقاذ مستشفى 57357 من الغلق نظرًا لقلة التبرعات.