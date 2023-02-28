انت الان تتابع خبر جنايات ميسان: السجن 15 سنة لستة مهربين للمشتقات النفطية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرمين الستة قاموا بثقب أحد الانابيب النفطية الخاص بنقل النفط الخام من حقول البزركان في محافظة ميسان إلى ميناء الفاو بالبصرة وسرقته بواسطة مد انابيب بلاستيكية".

وأضاف أن "الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 ".