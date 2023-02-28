انت الان تتابع خبر ضبط 39شاحنة مخالفة للضوابط في كمركي المنطقة الغربية والوسطى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية تمكن من ضبط (5) شاحنات تحمل مواد متنوعة وهي (اجزاء محطة لتحلية المياه، فواكه) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة".من جانب اخر، "ضبطت تحريات كمرك المنطقة الوسطى (34) شاحنة تحمل مواد مخالفة وهي(سيراميك، مواد غذائية، اجهزة كهربائية، زجاج، انابيب فايبر كلاس، اعلاف، مواد اخرى) ".

وأكدت الهيئة، بحسب البيان ان "عمليات الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الكمارك وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفات وفقا لقانون الكمارك النافذ رقم٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".