شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على اقتراح نائبة التنسيقية بدعم مستشفى مشتول السوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، على اقتراح برغبة مقدم من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن الموافقة على الحصول على جهاز أشعة مقطعية بمستشفى مشتول السوق المركزي بمحافظة الشرقية.

وناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى الاقتراح بحضور وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، وعدد من التنفيذيين، واستعرضت النائبة نشوى الشريف الاقتراح، مطالبة بتوفير جهاز أشعة مقطعيه بمستشفى مشتول السوق المركزي بالشرقية.

وأوضحت النائبة أن المستشفي في أشد الحاجة لجهاز الأشعة المقطعية، وذلك نظراً لارتفاع أسعار تلك الأشعة فى المراكز الخاصة وبالتبعية يعاني المريض من ارتفاع أسعارها.

وقالت نائبة التنسيقية، إن مستشفى مشتول السوق المركزي تخدم جميع أهالي مركز مشتول السوق الذي يبلغ عدد قراه 30 قرية وتوابعها من الغرب.

وأوصت اللجنة أن يتم توفير جهاز أشعة مقطعية للمستشفى في أقرب وقت نظراً لاحتياج المواطنين له.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المستشفى بالفعل تحتاج إلى هذا الجهاز، وأنه سيدرج بالفعل ويخصص لمستشفى مشتول السوق المركزي .