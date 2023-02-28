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نقابة الاطباء تغلق جميع العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية

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بغداد - ياسين صفوان - إغلاق جميع المستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة عدا الحالات الطارئة، خطوة اتخذها اطباء العراق احتجاجا على الانتهاكات الاخيرة، ابرزها اغتيال طبيب بمحافظة ديالى من قبل جهات مسلحة مجهولة.
نقابة الصيادلة من جانبها اعلنت مساندتها للاطباء في العراق، داعية هي الاخرى الصيدليات لاغلاق ابوابها تضامنا معهم.
وبحسب اطباء فإنّ هذ الأمر سيسبّب تراجعا بالمستوى الطبي المقدّم في العراق بعد هجرة الاطباء المختصين نتيجة تخوفهم من الاعتداءات والاغتيالات.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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