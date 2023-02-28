انت الان تتابع خبر نقابة الاطباء تغلق جميع العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - إغلاق جميع المستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة عدا الحالات الطارئة، خطوة اتخذها اطباء العراق احتجاجا على الانتهاكات الاخيرة، ابرزها اغتيال طبيب بمحافظة ديالى من قبل جهات مسلحة مجهولة.

نقابة الصيادلة من جانبها اعلنت مساندتها للاطباء في العراق، داعية هي الاخرى الصيدليات لاغلاق ابوابها تضامنا معهم.

وبحسب اطباء فإنّ هذ الأمر سيسبّب تراجعا بالمستوى الطبي المقدّم في العراق بعد هجرة الاطباء المختصين نتيجة تخوفهم من الاعتداءات والاغتيالات.