انت الان تتابع خبر قانون انتخابات مجالس المحافظات يثير الجدل خلال جلسة البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في جلسة كادت ان تتأجل، البيت التشريعي ارجأ فقرة التصويت على انهاء القراءة الثانية لمقترح تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الى وقت اخر، فقرة اثارت الجدل داخل مبنى البرلمان، فالقوى التقليدية لا تزال متمسكة بمقترح التعديل لوجود اغلبية نيابية ترغب باعتماد الدائرة الواحدة والرجوع الى نظام سانت ليغو .اما ضفة القوى الناشئة والمستقلة فلا ترغب بمقترح التعديل وتصف قانون انتخابات مجالس المحافظات بالسياسي ، الامر الذي دفعها الى محاولة كسر النصاب للمرة الثانية في خطوة تعبر عن الرفض لا سيما وان جمهورها خارج البرلمان حمل شعارات الرفض ايضا.